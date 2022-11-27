Osmaniyespor taraftarlarını taşıyan minibüs bariyerlere çarptı: 1 ölü, 9 yaralı



Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- TFF 3´üncü Lig 3'üncü Grup'ta bugün oynanacak olan Bergama BelediyesporOsmaniyespor Futbol Kulübü maçı için İzmir´in Bergama ilçesine giden konuk takımın taraftarlarını taşıyan minibüs, Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde kaza yaptı. Bariyerlere çarpıp, yan yatan minibüsteki 1 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında GölmarmaraSalihli kara yolu Hacıveliler köyü yakınlarında meydana geldi. Bugün saat 14.00'te Bergama 14 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Bergama Belediyespor-Osmaniyespor Futbol Kulübü maçına giden konuk takımın taraftarlarını taşıyan A.T. yönetimindeki 80 M 0248 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Kazada, minibüsteki Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü çalışanı Erman Can Artar isimli taraftar hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Salihli ve Gölmarmara'daki devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-11-27 14:07:21



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