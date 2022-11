Osmaniyespor taraftarlarını taşıyan minibüs bariyerlere çarptı: 1 ölü, 10 yaralı

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta bugün oynanacak olan Bergama BelediyesporOsmaniyespor Futbol Kulübü maçı için İzmir'in Bergama ilçesine giden konuk takımın taraftarlarını taşıyan minibüs, Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde kaza yaptı. Bariyerlere çarpıp, yan yatan minibüsteki 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında GölmarmaraSalihli kara yolu Hacıveliler köyü yakınlarında meydana geldi. Bugün saat 14.00'te Bergama 14 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Bergama Belediyespor-Osmaniyespor Futbol Kulübü maçına giden konuk takımın taraftarlarını taşıyan A.T. yönetimindeki 80 M 0248 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Kazada, minibüsteki Osmaniye Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü çalışanı Erman Can Artar isimli taraftar hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Salihli ve Gölmarmara'daki devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazada sürücü Abdullah Kalan'ın (52) Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi. Diğer yaralılar Serkan Tekelek (49), Erol Öztürk (62), Ömer Özdemir (56), Bilgin Gürbüz (50), Halil Yalçın (22), Abdullah Karaca (51), Ali Demir (52), Özgür Emir (35), Mehmet Keskin'in (18) ise hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

SÜRÜCÜNÜN UYUDUĞU İDDİASI

Bu arada Osmaniyespor taraftarlarını maç için taşıyan 3 minibüsün peş peşe ilerlediği, kaza yapan minibüsün en arkadaki araç olduğu kaydedildi. Hayatını kaybeden Erman Can Artar'ın muavin koltuğunda yolculuk yaptığı bildirildi. Sürücü Abdullah Kalan'ın direksiyonda uyuduğu öne sürüldü. (DHA)

DHA-Spor Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-11-27 17:30:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.