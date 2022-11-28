Şiddetten korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi



Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde annesinin yönlendirmesi ile şiddete karşı korunmak için muay thai sporuna başlayan üniversite öğrencisi Şükran Öncü (20), milli takıma kadar yükseldi. Muay thai hakemliği ile antrenörlüğü de yapan Öncü, sporcu yetiştirmeyi yarışmaya katılmaktan daha çok tercih ettiğini söyledi.

Şükran Öncü, 7 yıl önce annesi Nurgül Avcıbaşı'nın yönlendirmesi ile şiddete karşı korunmak için muay thai sporuna başladı. O dönemde ortaokul son sınıf öğrencisi olan Öncü, kısa sürede kendini geliştirip, milli takıma yükseldi. 2019 yılında düzenlenen Muay Thai Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik, 2020 yılında ise üçüncülük elde etti. Spora olan sevgisi üniversite tercihinde de etkili olan Öncü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde Spor Yöneticiliği Bölümü'nde eğitim görmeye başladı. Muay thai hakemliği ile antrenörlüğü de yapan Öncü, kendisi gibi başarılı sporcular yetiştirmeyi hedefliyor.

'BU KADAR İLERLEYEBİLECEĞİMİ DÜŞÜNMÜYORDUM'

Sporcu yetiştirmeyi yarışmaya katılmaktan daha çok tercih ettiğini belirten Öncü, "7 yıl önce annemin yönlendirmesiyle, kendimi korumamı istediği için bu spora başladım. Zamanla maçlara katılmaya başladım ve milli oldum. 2 tane Avrupa kupası derecem var. Muay thai antrenörü ve hakemiyim. Hayatıma sporla devam etmeyi düşünüyorum. İyi bir antrenör olarak, gelecekte iyi sporcular yetiştirmek istiyorum" dedi.

Sporun hem derslerine hem de günlük hayatına olumlu etkileri olduğunu dile getiren Öncü, "Derslerimde başarılı olmamı sağladı. Akademik kariyer bakımından da başarı bir şekilde ilerliyorum. Sosyal çevrem genişledi. Daha fazla arkadaş edindim, özgüvenim arttı. Herkese tavsiye ediyorum. Herkes spor yapmalı. Kendimi korumak için başladığım sporda bu kadar ilerleyebileceğimi düşünmüyordum. Spor sayesinde başarılı olduğum için çok mutluyum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-11-28 11:21:23



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