Manisa BŞB'de Cabadak gitti



MANİSA, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda 8 maçta 1 galibiyetle düşme hattında kalan Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Antrenör Ceyhun Cabadak'la yollar ayrıldı.

Takım kurulduğundan beri 5 yıldır dümende yer alıp yeşil-beyazlılara Türkiye Basketbol 2'nci Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyonluk yaşatarak ilk kez Süper Lig'e çıkarmasının yanı sıra Federasyon Kupası da kazandıran Cabadak'ın görevi sonlandırıldı. Manisa BŞB, Ceyhun Cabadak'ın ayrılığıyla ilgili, "Basketbol takımımızın Başantrenörü Sayın Ceyhun Cabadak ile birlikteliğimiz sona erdirilmiştir. Sayın Cabadak´a görevi süresince kulübümüze vermiş olduğu değerli katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2022-11-30 12:35:11



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