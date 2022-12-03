Eksik Manisa FK seri peşinde

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MANİSA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Altınordu'yu 3-1 yenerek yeniden Play-Off hattına adım atan Manisa Futbol Kulübü, yarın zirve mücadelesi veren Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek.

Mümin Özkasap Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada Oğuzhan Aksu görev alacak. Ev sahibi Manisa FK'da geçen hafta sakatlanan kaptanlar Nizamettin ve golcü Adem Büyük'ün yanı sıra sakatlığı süren stoper Domgjoni maçta görev yapamayacak. Bilet fiyatları 1'inci kategori 30, 2'nci kategori 20 ve misafir tribünü 25 TL olarak belirlendi. Ligde haftaya 23 puanla 7'nci sırada başlayan Manisa FK'da teknik direktör Levent Eriş, Keçiörengücü karşılaşmasını kazanıp seri yakalamak istediklerini dile getirdi. DHA-Spor Türkiye-Manisa DHA

2022-12-03 12:20:13



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