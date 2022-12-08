Manisa BŞB seri peşinde

MANİSA, (DHA) Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6 maçlık mağlubiyet serisinin ardından başantrenör Hakan Demir yönetimindeki ilk sınavında pazartesi günü deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 90-84 yenerek düşme hattında son sıradan kurtulmak için umutlanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın Darüşşafaka'yı konuk edecek. Muradiye Spor Salonu'ndaki mücadele saat 19.00'da start alacak. Maçın biletleri 30 ile 100 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıktı. Manisa BŞB, ligdeki ilk sezonunda 9 maçta 2 galibiyet alırken, Darüşşafaka'nın ise 8 haftada 5 galibiyeti bulunuyor.
DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2022-12-08 10:34:24
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