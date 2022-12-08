Manisa BŞB seri peşinde

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MANİSA, (DHA) Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6 maçlık mağlubiyet serisinin ardından başantrenör Hakan Demir yönetimindeki ilk sınavında pazartesi günü deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 90-84 yenerek düşme hattında son sıradan kurtulmak için umutlanan Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın Darüşşafaka'yı konuk edecek. Muradiye Spor Salonu'ndaki mücadele saat 19.00'da start alacak. Maçın biletleri 30 ile 100 TL arasında değişen fiyatlarla satışa çıktı. Manisa BŞB, ligdeki ilk sezonunda 9 maçta 2 galibiyet alırken, Darüşşafaka'nın ise 8 haftada 5 galibiyeti bulunuyor.

DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2022-12-08 10:34:24



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.