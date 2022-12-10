Manisa BŞB seri yapamadı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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MANİSA, (DHA) Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6 maçlık yenilgi serisine geçen hafta Aliağa Petkimspor deplasmanındaki 90-84'lük galibiyetle son veren Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Darüşşafaka önünde fren yaptı. Petkimspor sınavı öncesi göreve gelen antrenör Hakan Demir yönetimindeki ilk iç saha maçında güçlü rakibine 92-73 yenilen Manisa ekibi, 10 haftada 2 galibiyet, 8 mağlubiyetle düşme hattında kaldı. DHA-Spor Türkiye-Manisa DHA

2022-12-10 11:59:27



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