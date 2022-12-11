Somaspor - Bursaspor: 3-1

SOMA, (DHA)STAT: Atatürk
HAKEMLER: Ahmet Ecevit, Serdar Osman Akarsu, Mehmet Dura
SOMASPOR: Muharrem Kadir, Ali Mert, Murat, Erdem, Eray, Oğuzhan, Can (Dk. 90+2 Emirhan), Yusuf Tursun (Dk. 80 Kadir), Emrecan (Dk. 68 Mücahit), Yılmaz (Dk. 90 Furkan)
BURSASPOR: Canberk Abdullah (Dk. 46 Eren), Furkan, Ertuğrul, Baran (Dk. 46 Melih), Ozan, Kubilay, Enver, Samet (Dk. 66 Hasan), Emre (Dk. 73 Bilal), Berat (Dk. 46 Mustafa)
GOLLER: Dk. 12 ve Dk. 49 Emrecan, Dk. 70 Erdem (Somaspor), Dk. 72 Mustafa (Bursaspor)
SARI KARTLAR: Samet, Kubilay (Bursaspor), Erdem (Somaspor)TFF 2´nci Lig Beyaz Grup´ta son iki maçını yenilgiyle tamamlayan ve Play-Off hattından uzaklaşan Somaspor, evinde düşme potasındaki Bursaspor´u 3-1 yendi. Somaspor 12´nci dakikada Emrecan´ın golüyle öne eçti ve ilk yarıyı 1-0 galip tamamladı. Emrecan, bu kez 49´uncu dakikada sahneye çıktı, skoru 2-0´a getirdi. Erdem, 72´nci dakikada Somaspor´un üçüncü golünü kaydetti. Busaspor´un tek golü ise 72´de Mustafa´dan geldi. Bu sonucun ardından Somaspor, 24 puana yükselip Play-Off yolunda umut tazeledi. Konuk Buraspor ise 15 puanda kaldı ve ateş hattından çıkamadı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)
2022-12-11 16:09:52
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