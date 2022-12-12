Somaspor'un yüzü güldü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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SOMA, (DHA)TFF 2'nci Beyaz Grup'ta evinde Bursaspor'u 3-1 yenen Somaspor iki maç aranın ardından kazandı. Üs üste Şanlıurfaspor ve Nazilli Belediyespor maçlarını kaybederek Play-Off potasından uzaklaşan Somaspor, Bursaspor galibiyetiyle kendine geldi. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, değerli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Kazandığımız 3 puanın ardından yeniden üst sıralar için hesaplar yapmaya başladık. Seri yakalayıp, istediğimiz noktaya ulaşacağız" dedi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2022-12-12 11:50:12



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