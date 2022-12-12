Akhisarspor çare bulamadı

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AKHİSAR, (DHA)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta haftalardır kötü gidişi durduramayıp düşme hattına demir atan Akhisarspor'da Büyükçekmece Tepecikspor deplasmanı öncesi teknik heyette yaşanan değişiklik de takıma çare olamadı. Sezon başında futbol direktörü sıfatıyla göreve gelip teknik direktör olarak takımı yöneten eski Yunan yıldız Theofanis Gekas'la hafta içinde yollarını ayıran yönetim, oyuncuları Tepecik deplasmanı öncesi antrenör Mehmet Orhan Kesken'e emanet etti. Kesken yönetiminde sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan Akhisarspor, üst üste 3, son 5 maçta 4 yenilgiyle dipten çıkamadı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2022-12-12 12:38:12



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