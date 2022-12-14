Manisa FK'da Domgjoni seferberliği

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MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde Play-Off yolunda Tuzlaspor'la kritik maçta karşıya gelecek Manisa Futbol Kulübü'nde David Domgjoni seferberliği ilan edildi. Ligin 14'üncü haftasında oynanan Erzurumspor FK müsabakasında sağ kasğından sakatlanan ve yırtık tespit edilen Arnavut stoper 3 maç sahalardan uzak kaldı. Tedavisine yoğun bir şekilde devam edilen Domgjoni'nin iyileşme aşamasına geldiği ve bir aksilik olmazsa takımlara çalışmalara başlayacağı kaydedildi. Deneyimli oyuncunun durumuna yakından bakılacağı, Tuzlaspor karşılaşmasında oynayıp oynamayacağının maç günü belli olacağı ifade edildi. Manisa FK'da sakatlıkları süren oyunculardan golcü Adem Büyük'ün bir hafta daha dinlendirileceği öğrenildi. Orta sahada görev yapan kaptan Nizamettin ise 6 ay sahalardan uzak kalacak. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2022-12-14 11:36:14



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