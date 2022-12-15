Evinde köpek ve kedi ölüsü bulunan Hikmet Akarca'ya 'Diyojen sendromu' incelemesi



Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, evinde çok sayıda çürümüş köpek ve kedi ölüsü bulunup gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyede 3 hafta süreyle Manisa Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına karar verilen Hikmet Akarca'da (74) özellikle yalnız yaşayan yaşlılarda görülen ve aşırı ilgisizlik, apati, sosyal izolasyon ve çöp toplamaya karşı duyulan takıntı olarak bilinen 'Diyojen sendromu' üzerinde durulduğu bildirildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Aralık günü Armutalan Mahallesi'nde yaşayan Hikmet Akarca'nın evinde çok sayıda hayvan ölüsü bulunduğu ihbarını aldı. Polis ve İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri, ihbar üzerine şüphelinin evine gitti. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan aramada 20'nin üzerinde çürümüş kedi ve köpek ölüsü bulundu. Kurtarılan 27 köpek ile 10 kedi ise Marmaris Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü. Belediye ekiplerince evin bahçesinde yapılan temizlik çalışmasında ise 12 ton çöp toplandı.

Gözaltına alınan Akarca, adliyeye sevk edildi. Marmaris Sulh Ceza Mahkemesi savcılığınca veteriner hekimlerden oluşan komisyonla evdeki canlı hayvanların kötü bakım ve işkenceye maruz kaldığını tespit etti. Mahkeme, psikiyatri uzmanı raporuna göre Akarca'nın akıl sağlığı hastalığı olup, olmadığının tespiti için gözlem altına alınması gerektiğini belirledi.

12 Aralık günü Manisa Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi'ne götürülen Hikmet Akarca, 21 gün gözlem altına alındı. Davranış, duygu ve düşüncel açıdan hakkında raporlar düzenlenecek Akarca'nın, lüzum görülmesi halinde hastanede kalması 21 gün daha uzayabilecek.

Hikmet Akarca'da, özellikle yalnız yaşayan yaşlılarda görülen 'Diyojen sendromu' olarak da bilinen aşırı ilgisizlik, apati, sosyal izolasyon ve çöp toplamaya karşı duyulan takıntı üzerinde durulduğu belirtildi. Hazırlanacak raporun Marmaris Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderileceği bildirildi. Hikmet Akarca'da 'Diyojen sendromu' ya da akıl sağlığı bozukluğu görülmesi halinde ceza sorumluluğu kapsamında akıl sağlığı bozuk olan kişiye ilişkin sağlık tedbiri uygulanması bekleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-12-15 10:31:44



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