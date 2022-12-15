Manisa BŞB çıkış arıyor

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MANİSA, (DHA)Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda oynadığı 10 maçta 2 galibiyet, 8 mağlubiyetle düşme hattında kalan Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın zorlu Frutti Extra Bursaspor deplasmanında çıkış arayacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Avrupa'da geçen sezon EuroCup'ta final oynama başarısı gösteren Frutti Extra Bursaspor, bu yıl ligde çıktığı 9 maçta 6 galibiyet, 3 yenilgi aldı. Aliağa Petkimspor deplasmanındaki galibiyetle işbaşı yaptığı Manisa Büyükşehir Belediyespor'da geçen hafta Darüşşafaka önünde mağlubiyete engel olamayan antrenör Hakan Demir, Bursa'ya kazanıp çıkış yakalama hedefiyle gittiklerini söyledi.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2022-12-15 11:03:26



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