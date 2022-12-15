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30 yıl sonra giyebildiği ilk ayakkabısına 'Canım benim' diyerek sarıldı

DHA

30 yıl sonra giyebildiği ilk ayakkabısına 'Canım benim' diyerek sarıldı


Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)MANİSA'da, 2 yaşındayken geçirdiği menenjit nedeniyle sağ ayağı ile elinde şekil bozuklukları oluşan ve hayırseverlerin desteğiyle geçirdiği ameliyatta 14 kemiği kırılıp ayağı düzeltilen Sedat Şık (32), kendisi için yapılan 6 santimetre yüksekliğindeki ortopedik ayakkabısını giydi. Şık, ilk kez giymenin mutluluğunu yaşadığı ayakkabılara "Canım benim" diyerek sarıldı. 
Şehzadeler ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde, hayvancılıkla geçimini sağlayan Hülya (65)Ahmet (65) Şık'ın 9 çocuğunun en büyüğü olan Sedat Şık, 2 yaşındayken menenjit geçirdi. Bu nedenle sağ ayağı ve elinde şekil bozuklukları oluşan, yazkış terlikle dolaşarak mendil satan Şık, aylar önce Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen ile karşılaştı. Özmen'in girişimleriyle sosyal medyada kampanya başlatıldı, Sedat Şık'ın ameliyat olması için istenilen 75 bin lira toplandı. Ağustosta Ankara'daki hastanede ameliyatı yapılan Şık'ın ayağındaki 14 kemik kırıldı. Şekil bozukluğu olan ayağının düzeltilmesinin ardından iyileşme sürecini de tamamlayan Şık için yine hayırseverlerin desteğiyle 6 santimetre yüksekliğindeki ortopedik ayakkabı yaptırıldı. Vali Yardımcısı Özmen, ayakkabısını vermek için Sedat Şık'ı evinde ziyaret etti. Özmen, hayaline kavuşan Şık'a ayakkabısını da kendisi giydirdi. Şık, 30 yıl sonra hayatında ilk kez ayakkabı giymenin mutluluğunu yaşadı. 
'ELİNDEKİ ŞEKİL BOZUKLUĞU DA DÜZELTİLECEK'
Ayakkabılarına "Canım benim" diyerek sarılan Sedat Şık, "Sayın valime yardımları için teşekkür ederim. Kendisinden Allah razı olsun. Çok güzel duygular yaşıyorum. İlk ayakkabım. Çok mutluyum" dedi.
Vali Yardımcısı Özmen ise "Sedat, Manisa'da herkes tarafından tanınan sevilen sempatik birisi. Bir gün sokakta karşılaştığımızda, bunun kalıcı bir hastalık olmadığını aslında düzeltecek bir rahatsızlık olduğunu, dostlarla konuşunca öğrendim. Yaklaşık 30 yıldır bunun üzerinde hiçbir çalışma yapılmamış. Üzüldüm ve düzeltilebilir olduğunu görünce sağ olsun hayırseverlerin de desteğiyle Sedat'ın ameliyatına uygun Ankara'da bir klinik bulduk. Çok zor bir ameliyat oldu. Yaklaşık 14 kemiğini kırıp düzelterek yaptılar. Riskliydi, Sedat ile konuşunca kabul etti. Allah'a şükürler olsun, şu an düzeldi, üzerine de basıyor. Kendisine fizik tedavi desteği de sağladık ama biraz zaman alacak. İnşallah elindeki şekil bozukluğunu da düzelttireceğiz. 75 bin lira gibi maliyeti oldu. Sedat'ın bir anda koşarak sahalara çıkması kolay durmuyor. Sedat'ın hiç ayakkabı giymediği hakikati var ortada. Ayak dik durduğu için ayakkabı giymesi mümkün değildi. Annesi sağ olsun oğlu için terlik yapmıştı. 30 yıldır terlikle dolaşmış. Hayırseverlerin katkısıyla özel bir ayakkabı yaptık. İnşallah uzun yıllar kullanacak. Hiç ayakkabı kullanmadığı ve basmadığı için bir ayağı 6 santimetre kısa kalmış. O nedenle ayağa uygun 6 santimetre yükseklikte ortopedik bir ayakkabı yaptırdık. Böylece kısa ayağını diğeriyle eşitledik. Basıp ayağını güçlendirirse, tam istediğimiz hale gelecek" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2022-12-15 11:08:03

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