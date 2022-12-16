Manisa FK çıkış peşinde

Sosyal medyanın yeni çılgınlığı ne kadar güvenli?

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldıktan sonra geçen hafta deplasmanda Göztepe'ye 1-0 yenilerek Play-Off hattının dışında kalan 24 puanlı Manisa Futbol Kulübü, yarın evinde alt sıralardan uzaklaşmak isteyen 16 puanlı Tuzlaspor'la karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçta Gamze Durmuş Pakkan düdük çalacak.

Manisa FK'da sakatlıkları süren orta saha Nizamettin ve golcü Adem görev yapamayacak. Kasığında yırtık tespit edilen stoper Domgjoni'nin durumu ise maç saati netlik kazanacak. Teknik direktör Levent Eriş, "Evimizde kayıp yaşamak istemiyoruz. Maça iyi hazırlandık. Hedefimiz kazanıp yeniden çıkışa geçmek" yorumunu yaptı. DHA-Spor Türkiye-Manisa

2022-12-16 10:49:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.