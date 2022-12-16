

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)UNESCO'nun 'İnsanlığın Somut Olmayan Dünya Kültürel Mirası' listesinde de yer alan 483´üncü Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin tarihi belli oldu. 3 yıldır pandemi nedeniyle yapılamayan festival, 2630 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 30 Nisan'da Sultan Camii kubbelerinden 7 ton mesir macunu saçılacak.

UNESCO'nun 'İnsanlığın Somut Olmayan Dünya Kültürel Mirası' listesinde de yer alan 483´üncü Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin tarihi, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in başkanlığında valilik brifing salonunda yapılan toplantı ile kararlaştırıldı. Toplantıya Vali Karadeniz'in yanı sıra Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, Manisa Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Sudak katıldı.

'YURT DIŞINDA TANITIMA KATKI SAĞLAYACAK'

Toplantının ardından açıklama yapan Vali Yaşar Karadeniz, 2 yıldır Manisa'da görev yapmasına rağmen pandemi nedeniyle Mesir Macunu Festivali'ne katılamadığını, 2023 yılında ilk kez bu deneyimi yaşayacağını belirtti. Mesir şenliğinin Türkiye´de yüzyıllardır devam eden geleneksel etkinliklerinden biri olduğunu belirten Karadeniz, mesir festivalinin kadim bir kültürü olan bir kentin kadim bir geleneği olduğunu söyledi. Karadeniz, "Mesir macunu Manisa'nın aynı zamanda bir marka değeridir. Geleneğin yaşatılması önemlidir. Avrupa Birliği coğrafi işaretiyle marka değeri de artacak. Yurt dışında tanıtıma katkı sağlayacak" dedi.

Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, festivalin hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Tanık, mesir festivalinin Manisa'nın bayramı olduğunu vurgulayarak, "Manisa´mızın, Türkiye'mizin özlemle beklediği mesir festivalimiz yapacağız. 15 gün önce Türk Patent Enstitüsü ile görüşmemiz oldu. 2018 yılında Manisa mesir macunumuza coğrafi işareti aldık. Bu yıl Avrupa Birliği coğrafi işaret için Türkiye'den 10 ürün başvurusu yapıldı. 10 ürünün içinde mesir macunu da var. Bundan dolayı çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, festivale belediye olarak destek vermekten mutlu olduklarını belirtti. Çelik, 26-30 Nisan tarihleri arasında Manisa sokaklarında mesir tadında bir festival yaşayacaklarını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2022-12-16 17:42:38



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