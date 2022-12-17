Turgutluspor evinde Bayrampaşa önünde

TURGUTLU, (DHA)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 4 maçında 3 yenilgi, 1 beraberlik alarak düşüşe geçen 19 puanlı Turgutluspor yarın ilk yarının son haftasında evinde düşme hattının bir basamak üstünde yer alan 12 puanlı Bayrampaşaspor ile karşılaşacak. Turgutlu 7 Eylül Stadı'ndaki mücadele saat 14.00'te başlayacak. Grupta iç sahada çıktığı 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik alarak Play-Off hattında yer alan Kuşadasıspor, aynı saatte tehlikeli bölgedeki 23 Elazığ FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
3'üncü Grup'ta 6 haftadır bileği bükülmeyen 5'inci sıradaki 24 puanlı Efeler 09 FK, taraftarının önünde 33 puanı bulunan lider 68 Aksaray Belediyespor ile kozlarını paylaşacak. Geçen hafta evinde Beyoğlu Yeni Çarşı'yı uzatmada bulduğu golle 2-1 yenerek moral bulan 20 puanlı Bergama Belediyespor, konuk olacağı 19 puanlı Siirt İl Özel İdaresispor karşısında ilk deplasman galibiyetini almaya çalışacak. Tüm müsabakalarda ilk düdük 14.00'te çalacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU
2022-12-17 11:35:20
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