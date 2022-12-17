Somaspor'un rakibi Afyonspor

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SOMA, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Bursaspor'u 3-1 yenerek çıkışa geçen Somaspor yarın ilk devrenin son maçında deplasmanda Hes İlaç Afyonspor'un rakibi olacak. Zafer Stadı'nda Onur Bingöl'ün yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Sıralamada 24 puanla 10'uncu sırada yer alan Somaspor'un teknik direktörü Burhanettin Basatemür, devreyi iyi bir şekilde bitireceklerine inandığını söyledi. Basatemür, "Afyonspor da hedefleri olan bir takım. Kazanıp ikinci yarıya umutla başlamak istiyoruz" diye konuştu. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2022-12-17 11:41:01



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