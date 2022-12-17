Manisa FK - Tuzlaspor: 1-0

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Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Gamze Durmuş Pakkan, Anıl Usta, Nurettin Dinçer Emir

MANİSA FK: Muhammed Birkan Prib (Dk. 87 Stark), Gakpa (Dk. 82 Kadir), Batuhan, Diallo (Dk. 87 Anıl), Mehmet (Dk. 63 Selim), Burak, Muhammet Taha, Ayberk, Domgjonas, Çağrı

TUZLASPOR: Emre İsmail, Rotman (Dk. 90 Olatunbosun), Mata (Dk. 66 Yahaya), Adeniyi, Cisse, Ogün (Dk. 68 Mustafa), Mehmet, Erol (Dk. 90 İbrahim), Sadi, Kone (Dk. 68 Bilal)

GOL: Dk. 80 Prib (Manisa FK)

Spor Toto 1'inci Lig'de son 2 maçında kazanamayarak Play-Off hattından çıkan Manisa Futbol Kulübü, devrenin son iç saha sınavında Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti. Mümin Özkasap Stadı'ndaki karşılaşmanın golünü 80'inci dakikada Prib attı. Evindeki 2 maçlık galibiyet hasretine de son veren siyah-beyazlı ekip bu skorla ilk yarının son haftasına 27 puanla girdi.

13´üncü dakikada Tuzlaspor atağında Kone´nin ara pasında topla buluşan Adeniyi´nin vuruşunda top kaleci Muhammed Birkan´da kaldı.

33´üncü dakikada kendi sahasında topla buluşan Manisa FK´lı Batuhan'ın topu kaleye kadar sürerek yaptığı vuruşunda top kaleci Emre´de kaldı.

73´üncü dakikada Tuzlaspor atağında ceza yayı üzerinde topla buluşan Cisse´nin şutunu son anda kaleci Muhammed Birkan önledi.

80´inci dakika ev sahibi öne geçti. Manisa FK atağında sol çaprazda topla buluşan Diallo´nun ceza sahasına bıraktığı topa dokunan Prib, topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

84´üncü dakikada Bilal´in ceza sahasına ortaladığı topa yükselen Cisse´nın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

Maç 1-0 sonuçlandı.

DHA-Spor Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)

2022-12-17 16:15:33



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