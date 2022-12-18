Milli sporcu Sudenaz, kazandığı burs ve turnuvalarla aile ekonomisine destek oluyor



Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi muay thai ve kick boks milli sporcusu Sudenaz Karataş (19), kazandığı burs ve turnuvalardan elde ettiği gelirlerle, yüzde 80 engelli babası ve gündelik işlerde çalışan annesinin aile ekonomisine destek oluyor. 5 yıl önce başladığı sporda Avrupa ve dünya şampiyonalarında önemli dereceler elde eden Karataş, dünya şampiyonluğu hedefi doğrultusunda azimle çalışmasını sürdürüyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kalbinden dolayı yüzde 80 engeli bulunan baba Cüneyt Karataş (47) ve ev hanımı Şengül Karataş (45) çiftinin tek çocuğu Sudenaz Karataş, ailesinin tavsiyesi üzerine kendini koruması amacıyla muay thai ve kick boks sporuna başladı. Kısıtlı imkanlarla 2017 yılında başladığı sporda 4 Türkiye şampiyonluğu elde eden Karataş, başarılarıyla kısa sürede milli takıma yükseldi. 2019'da dünya muay thai şampiyonasında ikinci olan Karataş, 2021 ve 2022 yıllarında iki kez üst üste Avrupa Kick Boks ikinciliğini elde etti. Karataş, yine 2022 yılında Dünya Kupası ikincisi oldu.

Kick Boks Milli Takımlar Antrenörü Tayfun Özcan (32) eşliğinde antrenmanlarını sürdüren Karataş, dünya şampiyonluğu hedefi doğrultusunda azimle çalışıyor. Aynı zamanda Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi Karataş, burs ve turnuvalardan elde ettiği gelir ile yüzde 80 engelli babası ve gündelik işlerde çalışan annesinin aile ekonomisine destek oluyor.

Dünya şampiyonluğu hedefi doğrultusunda çalışmalarının sürdüğünü belirten Sudenaz Karataş, "Ailemin tavsiyesi üzerine ilk başta kendimi savunmak amacıyla başladım. Daha sonra kendimi milli sporcu olarak gördüm. Spor karakterimin oturmasını sağladı. Okulda her zaman arkadaşlarım ve öğretmenlerimin karşısına başarılı biri olarak çıktım. Kısıtlı imkanlarla buralara kadar geldim. Azimle çalıştım ve çalışmaya da devam ediyorum. Aileme de bu sayede destek çıkıyorum. Onlarda başarımlarımla gurur duyuyor ve yanımda durarak, bu sporu yapmamı destekliyor. Spor yapmayı herkese, özellikle de kadınlara, kendilerini sokakta korumalarını ve savunmaları için tavsiye ediyorum. Bir sonraki hedefim dünya şampiyonluğu ve ardından da bu sporda daha iyi yerlere gelmek" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Ersan ERDOĞAN

2022-12-18 11:00:11



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