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Akhisarspor kötü seriyle bitirdi

DHA

Akhisarspor kötü seriyle bitirdi


AKHİSAR, (DHA)Süper Lig'den başlayıp 3 yıl içinde 3 kez küme düşen Akhisarspor, TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta da ilk yarıyı düşme hattında tamamladı. Yıllardır yönetim krizleri, mali sıkıntılar ve transfer yasağıyla boğuşup düşüşe engel olamayan yeşil-siyahlı ekip; üst üste 4, son 6 maçta 5'inci yenilgisini evinde Muş 1984 Muşspor'a 2-0 yenilerek aldı.
Devre arasına 14 puanla amatör kümeye düşme hattında giren Akhisarspor'da moraller dip yaptı. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)
2022-12-18 13:01:56

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