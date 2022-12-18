Turgutluspor - Bayrampaşa: 1-1

TURGUTLU, (DHA) -
STAT: 7 Eylül
HAKEMLER: Egemen Artun, Volkan Esen, Furkan Kocayıldız
TURGUTLUSPOR: Mahmut Sertan, Tolga Cokkosan (Dk. 80 Emirhan), Serhat, Zeki (Dk. 46 Onur), Mustafa (Dk. 61 Tolga Cevher), Okan, Muhammed Ebrar, Berkay, Noyan, Ekrem (Dk. 67 Burak)
BAYRAMPAŞA: İlksen Tolga, Ramazan (Dk. 86 Barış), Yiğit (Dk. 90 İbrahim), Mertcan (Dk. 68 Canpolat), Alperen, Batuhan, Gökhan, Abbas (Dk. 90 Yasin), Yusuf Emre, Utkan
GOLLER: Dk.79 Serhat (Turgutluspor) - Dk. 12 Mertcan (Bayrampaşa)
SARI KARTLAR: Okan, Muhammed Ebrar (Turgutluspor) Tolga, Alperen (Bayrampaşa)
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta Gümüşhanespor deplasmanından 3-0'lık yenilgiyle dönen Turgutluspor devrenin son karşılaşmasında evinde Bayrampaşa ile 1-1 berabere kaldı. Maça hızlı başlayan Bayrampaşa 12'nci dakikada Mertcan'ın golüyle öne geçti ve ilk devreyi 1-0 galip tamamladı. Turgutluspor, 79'da Serhat'ın attığı golle beraberliği sağladı. Bu sonucun ardından Turgutluspor sezonun ilk yarısını 20 puanla tamamladı, Bayrampaşa da 13 puana yükseldi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU
2022-12-18 16:33:09
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