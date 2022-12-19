Manisa FK'nın kupadaki rakibi Antalyaspor

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MANİSA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde Tuzlaspor'u 1-0 yenerek 2 maçlık galibiyet hasretine nokta koyan Manisa Futbol Kulübü, yarın Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda Süper Lig ekibi Fraport Tav Antalyaspor'un rakibi olacak.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadele tek eleme usulüne göre yapılacak. Karşılaşmada 90 dakikayı galip tamamlayan ekip kupada yoluna devam edecek. Maçın normal dakikasında eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık iki uzatma devresine geçilecek. Uzatmada da beraberliğin sürmesi halinde kazanan taraf seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek.

Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş, her kulvarda başarıyı hedeflediklerini belirterek, "Ligde kazandık, moral bulduk. Kupada da Antalyaspor gibi iyi bir takıma karşı elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Manisa DHA

2022-12-19 11:13:25



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