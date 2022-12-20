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Somaspor'da Emrecan parladı

DHA

Somaspor'da Emrecan parladı


Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta HES İlaç Afyonspor'u deplasmanda 2-0 yenerek sezonun ilk yarısını 27 puanla Play-Off yarışında dokuzuncu sırada tamamlayan Somaspor'da henüz 20 yaşındaki Emrecan Bulut, devrenin parlayan yıldızı oldu. Teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün amatör ligden keşfederek sezon başında takıma kazandırdığı genç futbolcu, profesyonel olur olmaz formayı kaptı. Sezonun ilk yarısında 11'i ilk 11'de olmak üzere 16 maçta forma giyen genç forvet, sezon başında Gaziantep FK'dan kiralanarak 7 gol atan Yusuf Türk'ten sonra 6 golle takımın en skorer ismi olarak dikkat çekti. Emrecan, Afyonspor deplasmanında attığı 2 golle takımına 3 puanı getirdi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)
2022-12-20 12:48:16

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