Manisa FK lige odaklanacak

MANİSA, (DHA) Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur eşleşmesinde Süper Lig ekibi Fraport Tav Antalyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek elenen Manisa Futbol Kulübü, lige döndü.
Kupada daha önce 2 tur geçen Manisa FK, Antalyaspor önünde Haji Wright'ın 77'nci dakikada penaltıdan attığı tek golle son 16'ya kalamadan elendi. Spor Toto 1'inci Lig'de 27 puanla Play-Off barajının 1 puan, direkt Süper Lig hattının 2 puan gerisinde olan siyah-beyazlı ekip, ilk yarının son maçında cumartesi günü Pendikspor deplasmanına çıkacak. Manisa temsilcisi 29 puanla ilk 2 yarışı veren rakibini mağlup ederse ligde sezonun ilk yarısını hedefi olan Play-Off barajının içinde tamamlayacak.
Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş, kupayı unutup Pendikspor maçını mutlaka kazanmaya çalışacaklarını söyledi. DHA-Spor Türkiye-Manisa DHA
2022-12-21 12:00:23
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