Manisa FK lige odaklanacak

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MANİSA, (DHA) Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur eşleşmesinde Süper Lig ekibi Fraport Tav Antalyaspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek elenen Manisa Futbol Kulübü, lige döndü.

Kupada daha önce 2 tur geçen Manisa FK, Antalyaspor önünde Haji Wright'ın 77'nci dakikada penaltıdan attığı tek golle son 16'ya kalamadan elendi. Spor Toto 1'inci Lig'de 27 puanla Play-Off barajının 1 puan, direkt Süper Lig hattının 2 puan gerisinde olan siyah-beyazlı ekip, ilk yarının son maçında cumartesi günü Pendikspor deplasmanına çıkacak. Manisa temsilcisi 29 puanla ilk 2 yarışı veren rakibini mağlup ederse ligde sezonun ilk yarısını hedefi olan Play-Off barajının içinde tamamlayacak.

Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş, kupayı unutup Pendikspor maçını mutlaka kazanmaya çalışacaklarını söyledi. DHA-Spor Türkiye-Manisa DHA

2022-12-21 12:00:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.