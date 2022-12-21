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Hilal'i vuran direksiyon eğitmenine cinayet öncesi açılan 'ısrarlı takip' davasında 2,5 yıl hapis

DHA

Hilal'i vuran direksiyon eğitmenine cinayet öncesi açılan 'ısrarlı takip' davasında 2,5 yıl hapis


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz'ü (21) kaçırmaya çalışırken sırtından tabancayla vurarak öldüren direksiyon eğitmeni Önder Lafçı (43) hakkında cinayetten önce açılan 'ısrarlı takip' davasında karar çıktı. Tutuklu sanık Lafçı, 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kentteki bir sürücü kursunda eğitmenlik yapan Önder Lafçı, 6 Eylül günü öğle saatlerinde, daha önce direksiyon kursu verdiği Hilal Sultan Kırgöz'ün evinin önüne geldi. Lafçı, iddiaya göre bu sırada evden çıkan genç kızı, zorla hafif ticari aracına bindirmek istedi. Kırgöz direnince Lafçı, genç kızın başına tabanca dayadı. Çevredeki mahallelilerin müdahalesi üzerine arbede çıktı. Önder Lafçı, arbededen faydalanıp kaçmaya çalışan Kırgöz'ü, tabancayla sırtından vurdu. Kırgöz kanlar içinde yere yığılırken, Lafçı ise yoldan geçen bir kamyonetin kasasına binerek kaçtı. Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hilal Sultan Kırgöz, buradaki ilk müdahalenin ardından da Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. Kırgöz, burada bir hafta yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Kırgöz'ün sırtındaki kurşun ise bu ay başında Şehzadeler ilçesindeki bir özel hastanede yapılan ameliyatla çıkartıldı. İkinci kez taburcu edildikten sonra evde fenalaşan Hilal Sultan Kırgöz'un tedavisine Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde devam edildi. Kırgöz, olaydan 48 gün sonra 23 Ekim'de yaşamını yitirdi.
Olayın ardından aynı gün Buca ilçesinde saklandığı bağ evinde yakalanan Önder Lafçı ise tutuklandı.
LAFÇI HAKKINDA 2 AYRI CEZA DAVASI AÇILDI
Önder Lafçı hakkında Manisa 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'ısrarlı takip' ve 'tehdit' suçlarından 2 ayrı ceza davası açıldı.
Dün görülen duruşmada 'ısrarlı takip' davasında karar çıktı. Tutuklu sanık Lafçı, 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yarın 'tehdit' suçlamasıyla açılan davanın görülmesi bekleniyor.
Genç kızın ailesi, Önder Lafçı hakkında savcılık tarafından 'tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla iddianame hazırlanmasını bekliyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2022-12-21 14:02:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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