Fabrika gibi okul; 3 ayda 1 milyon 200 bin lira ciro yaptılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fabrika gibi okul; 3 ayda 1 milyon 200 bin lira ciro yaptılar

DHA

Fabrika gibi okul; 3 ayda 1 milyon 200 bin lira ciro yaptılar


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi´nde yiyecek içecek hizmetleri alanında eğitim gören öğrenciler, günde 1200 ilkokul ile 250 anaokulu öğrencisine yemek ve kahvaltılık hazırlıyor. Fabrika gibi çalışan okulda yaklaşık 3 ayda 1 milyon 200 bin TL ciro elde eden öğrenciler, mesleği yerinde öğreniyor.
Turgutlu´da 800 öğrencisiyle eğitim hayatını sürdüren Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, fabrika gibi çalışıyor. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan proje kapsamında öğrenci ve öğretmenler, ilçede taşımalı eğitim gören 1200 öğrenciye yemek, 250 anaokulu öğrencisine de kahvaltılık hazırlıyor. Okulun yiyecek içecek hizmetleri alanında eğitim gören 110 öğrencinin, aşçı öğretmenleri eşliğinde dev kazanlarda pişirdikleri yemekleri, paketleme işleminin ardından okullara dağıtımı sağlanıyor. Okul bünyesindeki döner sermaye işletmesi 3 ayda 1 milyon 200 TL gelir elde etti. Elde edilen gelirden öğrenciler de payını alıyor. Lise öğrencileri, mesleği öğrenmenin yanı sıra kendi parasını kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.
'DONANIMLI İNSANLAR YETİŞTİRİYORUZ'
Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sevim Gökce, "Okulumuz 800 kız öğrencisiyle eğitim hayatını sürdürüyor. Bu yıl proje kapsamında okulumuzun yiyecek, içecek hizmetleri alanı olarak taşımalı eğitim yemeklerini yapıyoruz. Öğrencilerimiz bilgi ve becerilerini artırırken, hem mesleğini icra ediyor hem de para kazanıyor. Burada günlük 1200 öğrenciye yemek hazırlıyoruz, ayrıca 250 öğrenciye kahvaltı hazırlıyoruz. Hazırlanan yemek ve kahvaltılıklar, taşımalı eğitim gören ilkokul öğrencilerine ve anaokulu öğrencilerine yetişiyor. Ara eleman değil, aranan eleman yetiştirmek bize gurur veriyor. Öğrencilerimize donanımlı bir şekilde yetişmeleri adına her türlü imkanı sunuyoruz. Kız meslek lisesi olduğumuz için hem iyi bir insan, bilinçli birer anne, hem de gelecekte ekonomide yer almak bakımdan donanımlı insanlar yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.
'GELİŞİMLERİNE OLUMLU KATKI SAĞLIYOR'
Okulun yiyecek içecek hizmetleri alan şefi öğretmeni Ersoy Tetik ise "Okulumuzda her gün taşımalı eğitim yemeği kapsamında 1200 kişilik yemek çıkarıyoruz. Taşımalı yemek, döner sermaye kapsamında yapılmaktadır. Hem okulumuza hem de öğrencilerimize katkı sağlamaktadır. Öğrencilerimiz atölyelerimizde aldığımız teorik ve uygulamalı eğitim yanında, taşımalı yemek projesinde yer alarak öğrendiklerinin pratiğini yapmış oluyor. Bölümde eğitim gören 110 öğrencimiz her ay belirli bir gelir elde ediyor. Ayrıca staja gittikleri zaman faydasını görüyor. Her şeyi yerinde yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri gelişimlerine olumlu katkı sağlıyor" dedi.
Okulun 12'nci sınıf öğrencilerinden Kezban Esenyel de "Okulumda stajyer olarak yemekhanede görev almaktayım. İleride kadın girişimci olarak bir aşçı veya şef olma yolunda ilerliyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Ersan ERDOĞAN
2022-12-22 10:17:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Manisa'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü ağır ...
Manisa'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Manisa'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 ...
Manisa'da hayırsever esnaftan, ihtiyaç sahiplerine yakacak yardımı
YEREL HABERLER Manisa'da hayırsever esnaftan, ihtiyaç sahiplerine ...
(Görüntülü) HİLAL&#039;İ VURAN DİREKSİYON EĞİTMENİNE CİNAYET ÖNCESİ AÇILAN &#039;ISRARLI TAKİP&#039; DAVASINDA 2,5 YIL HAPİS
YEREL HABERLER (Görüntülü) HİLAL'İ VURAN DİREKSİYON EĞİTMENİNE ...
Hilal'i vuran direksiyon eğitmenine cinayet öncesi açılan 'ısrarlı takip' davasında 2,5 yıl hapis
YEREL HABERLER Hilal'i vuran direksiyon eğitmenine cinayet öncesi ...
Demirci'de 1570 veli, Aile Okulu Projesi'nde "öğrenci" oldu
YEREL HABERLER Demirci'de 1570 veli, Aile Okulu Projesi'nde ...
Soma'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Soma'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi ...
Manisa FK lige odaklanacak
YEREL HABERLER Manisa FK lige odaklanacak
Demirci'deki Sayık Sulama Barajı su tutmaya başladı
YEREL HABERLER Demirci'deki Sayık Sulama Barajı su tutmaya başladı
Manisa'da otomobilinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa'da otomobilinde uyuşturucu bulunan kişi ...
Kırkağaç'ta hayırsever desteğiyle yaptırılan aile sağlığı merkezi hizmete girdi
YEREL HABERLER Kırkağaç'ta hayırsever desteğiyle yaptırılan aile ...
Manisa'da uyuşturcu bulunan otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Manisa'da uyuşturcu bulunan otomobildeki 4 kişi ...
Manisa'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Manisa'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 2 ...
Somaspor'da Emrecan parladı
YEREL HABERLER Somaspor'da Emrecan parladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.