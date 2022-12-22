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Manisa'da saçılacak 7 ton mesir macununun yapımına başlandı

DHA

Manisa'da saçılacak 7 ton mesir macununun yapımına başlandı


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)-UNESCO'nun 'Somut Olmayan Kültürel Miras' listesinde yer alan ve 26-30 Nisan 2023 tarihleri arasında düzenlenecek 'Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde, saçılacak 7 ton mesir macununun hazırlanmasına başlandı. 15 kadının 5 asırlık tarifle hazırladığı mesir macunları, tek tek işlendikten sonra kağıtlara sarılıyor.
Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan hastalandığında dönemin ünlü hekimi Merkez Efendi tarafından 41 çeşit baharatın karışımı ile hazırlanan mesir macunu, Hafsa Sultan'ın fermanıyla 483'üncü kez halka saçılmak için karılmaya başlandı. 15 kadının Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği imalathanesinde hazırladığı mesir macunları, tek tek işlendikten sonra kağıtlara sarılıyor. 5 asırlık geleneklere uygun olarak, 41 çeşit baharatın kullanılarak hazırlanmaya başlanan 7 ton mesir macunu, istiflendiği çuvallarda, Sultan Camisi kubbe ve şerefelerinden halka saçılacağı günü bekliyor.
'3 YILDIR PANDEMİ NEDENİYLE ŞİFAMIZI SAÇAMIYORDUK'
18 yıldır imalathanede mesir üreten kadınlardan Fatma Suna (55), "Çok heyecanlı günler başladı. Pandemi nedeniyle 3 yıldır mesir ve şifamızı saçamıyorduk. Hazırlıklarımız başladı, heyecan ve coşkuyla 7 ton mesirimizi sarmaya başladık. İlk olarak şeker, su ve 41 çeşit baharatı kaynatarak macun haline getiriyoruz. Daha sonra macunu işleyerek, çubuk haline getiriyoruz. Bu sene heyecanımız biraz daha farklı ve yoğun. Çünkü 3 yıllık bir özlem vardı. Kendimizin üretip de sardığı macunun saçımı çok daha farklı bir duygu. Yoğun bir şekilde, 15 kadın bunun üstesinden geleceğiz ve 7 ton mesirimiz halka saçılacak" dedi.
41 ÇEŞİT BAHARATTAN OLUŞAN MESİR MACUNU
483 yıldır içeriği bozulmadan hazırlanan mesir macununun içinde tarçın, karabiber, yenibahar, karanfil, çörek otu, hardal tohumu, anason, kişniş, zencefil, hibiskus, zerdeçal, hindistan cevizi, rezene, kebabiye, sinameki, sarıhalile, vanilya, darı fülfül, kakule, havlıcan, hıyarşembe, safran, kimyon, çam sakızı, mürsafi, meyan balı, zulumba, limon kabuğu, portakal kabuğu, deve dikeni tohumu, keten tohumu, keçiboynuzu, udi hindi, ısırgan tohumu, akbiber, üzüm çekirdeği, hayıt tohumu, biberiye, funda yaprağı, melisa otu, karahalile olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2022-12-22 10:47:35

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