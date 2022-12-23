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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa BŞB'de Kaspar gitti, Tarrant geldi

DHA

Manisa BŞB'de Kaspar gitti, Tarrant geldi


MANİSA, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk yılında 11 maçta 2 galibiyet, 9 yenilgiyle son sıraya demir atan Manisa Büyükşehir Belediyespor, sezon başında kadrosuna kattığı guard Kevin Kaspar'la yollarını ayırıp Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'den Ricky Tarrant'ı transfer etti. 29 yaşında, 1.88 boyundaki ABD'li guard Tarrant, ülkemizde daha önce Artvin Belediyespor ve Mamak Belediyespor formalarını da giydi. Sezon içinde Raymar Morgan ve Wayne Selden takviyelerini de yapmasına rağmen çıkışa geçemeyen Manisa ekibi, antrenörlük görevine Ceyhun Cabadak'ın yerine Hakan Demir'i getirmişti.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2022-12-23 10:26:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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