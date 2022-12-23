Manisa FK Play-Off aşkına

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MANİSA, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde Tuzlaspor'u 1-0 yenip, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Turu'nda ise Süper Lig ekibi Fraport Tav Antalyaspor'a aynı skorla mağlup olup elenen Manisa Futbol Kulübü, yarın ilk yarının son haftasında Pendikspor'a konuk olacak. Pendik Stadı'nda Muhammet Ali Metoğlu'nun yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Konuk siyah-beyazlılarda sakatlıkları süren stoper Ba, golcü Adem ve orta saha Nizamettin forma giyemeyecek.

Ligde sıralamada 27 puanla Play-Off hattının bir basamak, ilk 2 hattının 2 puan gerisinde yer alan Manisa FK, 29 puanlı rakibini yenerse ilk devreyi ilk 7'nin içinde tamamlayacak. Teknik direktör Levent Eriş, zorlu bir deplasmana çıkacaklarını söyledi. Rakipleri Pendikspor'un da zirve mücadelesi verdiğini ifade eden deneyimli teknik adam, "Rakibimizi yenerek devre arasına ilk 7 sıra içinde girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2022-12-23 11:33:15



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