Manisa BŞB potada kritik deplasmanda

MANİSA, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda 12 maçta 2 galibiyetle son sıradan kurtulamayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Onvo Büyükçekmece deplasmanına çıkacak. Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 18.00'de yapılacak.
Büyükçekmece, aldığı 4 galibiyetle düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor. Raymar Morgan ve Kevin Kaspar'ın ayrıldığı kadrosuna son olarak Ricky Tarrant, İlkan Karaman ve Troy Selim Şav'ı dahil eden Manisa ekibi, yılın son maçını kazanarak hem yeni yıla moralli girmeyi, hem de rakibiyle arasındaki farkı tek galibiyete düşürmeyi hedefliyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2022-12-29 10:49:01
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