Manisa FK Grezda ile yolları ayırdı

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MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Pendikspor'la golsüz berabere kalıp ilk yarıyı 28 puanla 9'uncu sırada tamamlayan Manisa Futbol Kulübü'nde ayrılıklar başladı. Siyah-beyazlılar Arnavut orta saha oyuncusu Eros Grezda ile yollarını ayırdı.

Sezon başında Hırvatistan ekibi Sibenik'ten gelen 27 yaşındaki futbolcu, Manisa FK'da düzenli forma şansı bulamadı. Eros Grezda, siyah-beyazlılarda sadece 8 maça çıkarken, 1 defa 11'de şans bulabildi. Toplam 128 dakika sahada kalan Grezda, takımına gol ya da asist katkısında bulunamadı. Manisa FK'nın iç transfer görüşmelerini bitirdikten sonra dış transferde atağa kalkması bekleniyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2022-12-29 11:23:25



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