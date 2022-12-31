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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa BŞB potada hayata döndü

DHA

Manisa BŞB potada hayata döndü


 MANİSA, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda düşme hattında son sıraya demir atan Manisa Büyükşehir Belediyespor, 3 maçlık yenilgi serisinin ardından alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Onvo Büyükçekmece'yi deplasmanda 78-69 yendi, yılı mutlu kapattı. Bu skorla 13 haftada 3'üncü galibiyetini alan Manisa ekibi, kurtuluş hattıyla arasındaki farkı 1'e indirdi.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2022-12-31 11:15:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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