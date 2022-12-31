Manisa FK'da giden gidene

MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde yaprak dökümü sürüyor. Arnavut orta saha oyuncusu Eros Grezda ve sol beki Özgür Çek'le yollarını ayıran siyah-beyazlılarda Hakan Barış da takımdan ayrıldı. Son 2.5 sezondur siyah-beyazlı formayı giyen 28 yaşındaki futbolcu, 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Alagöz Holding Iğdır FK'ya imza attı. Hakan Barış, bu sezonun devre arasında Manisa FK'da sadece 2 maça çıkıp toplam 37 dakika süre aldı. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2022-12-31 11:16:36
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