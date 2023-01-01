Mahalleye kurulan ATM'ye davullu zurnalı kutlama



Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, yaklaşık 30 bin nüfuslu Barbaros Mahallesi'ne kurulan bir bankaya ait ATM cihazı, çevredekileri sevindirdi. ATM başında merakla toplanan mahalle halkı, davul zurna eşliğinde göbek atarak kutlama yaptı.

Yunusemre ilçesinin 30 bin nüfuslu Barbaros Mahallesi'ne kurulan ATM cihazı, mahalleliyi sevindirdi. ATM önünde bir araya gelen Barbaros Mahallesi Muhtarı Siyami Alak ve mahalle halkı, davul zurna eşliğinde göbek attı.

Barbaros Mahallesi Muhtarı Siyami Alak, "Yıllarca hizmet almamış mahallemize böyle hizmetlerin gelmesi bizim için çok önemli. Emeği geçenlere ve yer tahsisinde bulunan büyükşehir belediyesine teşekkür ederim. Düğün olmuş gibi sevindik" dedi.

Mahallelilerden Vedat Tekenli ise, "Mahalle halkı olarak muhtarımıza teşekkür ederim. Mahallemize ATM gerekiyordu. Muhtarımızda uzun zamandan beridir uğraşıyordu. Çok mutluyuz" diye konuştu.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2023-01-01 11:22:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.