Manisa FK hazırlık maçında moral buldu

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MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de ikinci yarıda Play-Off hattına girmeyi hedefleyen Manisa Futbol Kulübü, hazırlık maçında 2'nci Lig ekibi Menemen Futbol Kulübü'nü 3-2 yenerek moral buldu. Manisa FK, Menemen İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Ömer, Taha, Stark, David, Çağrı, Kadir Kaan, Burak, Gakpa, Diallo, Batuhan ve Adem Büyük 11'i ile başladı.

Siyah-beyazlıları galibiyete taşıyan goller Burak, Adem ve Mehmet'ten geldi. Teknik direktör Levent Eriş, ikinci devrenin çok zorlu geçeceğini söyledi. En iyi şekilde hazırlıkların sürdüğünü anlatan deneyimli teknik adam, "Menemen maçında artılarımızı ve eksilerimizi görme fırsatı yakaladık. Bizim adımıza iyi bir prova oldu. İkinci yarıya kadar eksikliklerimizi gidereceğiz ve en hazır biçimde lige başlayacağız" dedi. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-01-07 10:35:12



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