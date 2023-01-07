Somaspor, Başakşehir'den Güney'i aldı

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SOMA, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Somaspor ara transfer döneminde Süper Lig'den takviye gerçekleştirdi. Ege ekibi Medipol Başakşehir forması giyen kanat oyuncusu Güney Sağır'la anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Süper Lig ekibi Başakşehir´den 2003 doğumlu kanat oyuncusu Güney Sağır ile sözleşme imzalanmıştır" denildi. Başakşehir altyapısından yetişen 20 yaşındaki oyuncu sezonun ilk yarısında Çankaya FK'ya kiralanmıştı.

DHA-Spor Türkiye-Manisa SOMA, (DHA)

2023-01-07 10:37:18



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