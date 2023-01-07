Manisa'da düştükleri sondaj kuyusunda hayatını kaybeden baba ve oğlu toprağa verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da düştükleri sondaj kuyusunda hayatını kaybeden baba ve oğlu toprağa verildi

DHA

Manisa'da düştükleri sondaj kuyusunda hayatını kaybeden baba ve oğlu toprağa verildi


Ersan ERDOĞANEmre SAÇLI/ MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde, düştükleri 60 metrelik sondaj kuyusunun 15 metresinde sıkışıp, hayatını kaybeden Aytuğ Demir (28) ile 2 yaşındaki oğlu Batu Demir, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede eşi ve oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan ve ayakta durmakta güçlük çektiği için tekerlekli sandalyeye oturtulan Yağmur Demir'i (28), yakınları teselli etmeye çalıştı.
Olay, geçen 5 Ocak 2023'te, saat 18.00 sıralarında Salihli ilçesi Barış Mahallesi'ndeki 84 binanın bulunduğu Gülnar Sitesi'nde meydana geldi. Ailesine ait bir gıda şirketinde yöneticilik yapan Aytuğ Demir, eşi Yağmur Demir ile çocukları Batu Demir'i sitenin içerisindeki çocuk parkına götürdü. Burada bisikletiyle dolaşan Batu Demir, bir süre sonra bisikletinden indi. Batu'nun yaklaşık 60 metrelik sondaj kuyusuna düştüğünü gören Aytuğ Demir, oğlunun peşinden atladı. Çığlıkları duyan site sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılan kamera ile kuyudaki Aytuğ Demir ve oğlu Batu'ya ulaştı. Baba-oğulun yaşadığı belirlendi.
Kurtarma çalışması başlatan itfaiye ekipleri, 15 metre derinlikte ulaştıkları baba ve oğlunu kurtarmak için sondaj kuyusuna paralel çukur kazdı. Bu sırada baba ve oğluna hortum aracılığıyla oksijen verildi. Yaklaşık 10 saatlik çalışmayla 15 metre derinlikte sıkışan baba ve oğluna ulaşıldı, ancak hayatlarını kaybettikleri tespit edildi. Minik Batu'nun vücudunun tamamının balçıkla kaplı olduğu, babanın ise göğüs hizasına kadar balçığa battığı görüldü. Baba ve oğlunun cansız bedenleri önce Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ön inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
2 TUTUKLAMA
Kaçak olduğu belirlenen sondaj kuyusunun yaklaşık 6 ay önce sitedeki zeytin ağaçlarını sulamak için açıldığı ancak su çıkmadığı öğrenildi. Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgili site yöneticisi Hamza Akiş ile sondaj firması sorumlusu Vasfi Çakır, gözaltına alındı. Dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen site yöneticisi Akiş ile firma sorumlusu Çakır, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firmanın, sondaj kuyusunu açıp, yönetime teslim etmesine rağmen üstünün kapatılmadığı tespit edildi.
SONDAJ KUYUSU OLAYIN ARDINDAN KAPATILDI
Aytuğ Demir'in ise babası Mehmet Demir'in de oturduğu siteye 2 ay önce taşındığı öğrenilirken, çiftin 15 Haziran 2020'de evlendiği Batu'nun ise ilk çocukları olduğu öğrenildi. Baba ve oğlunun ölümünden geriye, olay yerinde çekilen Batu'nun bisikleti ve Aytuğ Demir'in ayakkabısının yer aldığı fotoğraf kaldı.
Öte yandan kuyu olayın ardından kapatıldı.
BABA VE OĞUL YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ
İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından baba Aytuğ Demir ile oğlu Batu Demir'in cenazeleri aile yakınları tarafından alınarak Salihli'ye getirildi. Baba ve oğlu için, bugün ikindide Hamidiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, Aytuğ Demir'in eşi Yağmur Demir, babası Mehmet Demir, kayınpederi Metin Onay, babaannesi Figen Demir ve anneannesi Yasemin Onay ve Demir Ailesi'nin diğer yakınları katıldı. Törende, eşi ve oğlunu kaybeden Yağmur Demir ayakta durmakta güçlük çekti. Demir, tekerlekli sandalyeye oturtuldu. Hayatını kaybeden baba-oğulun gözyaşları içindeki yakınlarını komşuları ve diğer yakınları teselli etmeye çalıştı. Kılınan namazı ardından baba-oğulun cenazeleri Karaağaç Mezarlığı'na götürülüp, yan yana toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞANEmre SAÇLI
2023-01-07 18:23:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)MARMARA GÖLÜ&#039;NDE ORGANİK TARIM SONRASI AYÇİÇEĞİ ÜRETİMİ HEDEFİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)MARMARA GÖLÜ'NDE ORGANİK TARIM ...
Manisa'da kuyuda ölen baba ve oğlu son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Manisa'da kuyuda ölen baba ve oğlu son yolculuğuna ...
Marmara Gölü'nde organik tarım sonrası ayçiçeği üretimi hedefi
YEREL HABERLER Marmara Gölü'nde organik tarım sonrası ayçiçeği ...
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı ...
"Tarım Cebimde" uygulamasını kullanan Manisalı çiftçiler memnun
YEREL HABERLER "Tarım Cebimde" uygulamasını kullanan Manisalı ...
Manisa'da baba ve oğlunun kuyuda ölümüne ilişkin 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa'da baba ve oğlunun kuyuda ölümüne ilişkin 2 ...
Kuruyan Marmara Gölü'nün 35 bin dekarlık bölümünde tarım başladı
YEREL HABERLER Kuruyan Marmara Gölü'nün 35 bin dekarlık bölümünde ...
Somaspor, Başakşehir'den Güney'i aldı
YEREL HABERLER Somaspor, Başakşehir'den Güney'i aldı
Manisa FK hazırlık maçında moral buldu
YEREL HABERLER Manisa FK hazırlık maçında moral buldu
Turgutlu'da iki firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Turgutlu'da iki firari hükümlü yakalandı
Manisa'da 546 uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa'da 546 uyuşturucu hap ele geçirildi
Turgutlu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Turgutlu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi ...
Manisa Büyükşehir Belediyespor- Ayos Konyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyespor- Ayos Konyaspor ...
Manisa Büyükşehir Belediyespor- Ayos Konyaspor: 79-80
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyespor- Ayos Konyaspor: 79-80
2 yaşındaki Batu ve babasının öldüğü kuyu, zeytin ağaçlarını sulamak için açılmış (2)
YEREL HABERLER 2 yaşındaki Batu ve babasının öldüğü kuyu, zeytin ...
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
YEREL HABERLER Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Manisa'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Manisa'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Manisa'da 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Manisa'da 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...
2 yaşındaki Batu ve babasının öldüğü kuyu, zeytin ağaçlarını sulamak için açılmış / FOTO İPTALİ
YEREL HABERLER 2 yaşındaki Batu ve babasının öldüğü kuyu, zeytin ...
2 yaşındaki Batu ve babasının öldüğü kuyu, zeytin ağaçlarını sulamak için açılmış
YEREL HABERLER 2 yaşındaki Batu ve babasının öldüğü kuyu, zeytin ...
GÜNCELLEME - Manisa'da kuyuya düşen baba ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Manisa'da kuyuya düşen baba ve oğlunun ...
(Görüntülü) MANİSA&#039;DA BABA VE OĞLUNUN DÜŞEREK YAŞAMINI YİTİRDİĞİ SU KUYUSU KAPATILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MANİSA'DA BABA VE OĞLUNUN DÜŞEREK ...
Somaspor'dan güzel prova
YEREL HABERLER Somaspor'dan güzel prova
MANİSA'DA SU KUYUSUNA DÜŞEN BABA- OĞUL YAŞAMINI YİTİRDİ
YEREL HABERLER MANİSA'DA SU KUYUSUNA DÜŞEN BABA- OĞUL YAŞAMINI ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.