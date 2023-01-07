Manisa'da düştükleri sondaj kuyusunda hayatını kaybeden baba ve oğlu toprağa verildi



Ersan ERDOĞANEmre SAÇLI/ MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde, düştükleri 60 metrelik sondaj kuyusunun 15 metresinde sıkışıp, hayatını kaybeden Aytuğ Demir (28) ile 2 yaşındaki oğlu Batu Demir, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazede eşi ve oğlunu kaybetmenin acısını yaşayan ve ayakta durmakta güçlük çektiği için tekerlekli sandalyeye oturtulan Yağmur Demir'i (28), yakınları teselli etmeye çalıştı.

Olay, geçen 5 Ocak 2023'te, saat 18.00 sıralarında Salihli ilçesi Barış Mahallesi'ndeki 84 binanın bulunduğu Gülnar Sitesi'nde meydana geldi. Ailesine ait bir gıda şirketinde yöneticilik yapan Aytuğ Demir, eşi Yağmur Demir ile çocukları Batu Demir'i sitenin içerisindeki çocuk parkına götürdü. Burada bisikletiyle dolaşan Batu Demir, bir süre sonra bisikletinden indi. Batu'nun yaklaşık 60 metrelik sondaj kuyusuna düştüğünü gören Aytuğ Demir, oğlunun peşinden atladı. Çığlıkları duyan site sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılan kamera ile kuyudaki Aytuğ Demir ve oğlu Batu'ya ulaştı. Baba-oğulun yaşadığı belirlendi.

Kurtarma çalışması başlatan itfaiye ekipleri, 15 metre derinlikte ulaştıkları baba ve oğlunu kurtarmak için sondaj kuyusuna paralel çukur kazdı. Bu sırada baba ve oğluna hortum aracılığıyla oksijen verildi. Yaklaşık 10 saatlik çalışmayla 15 metre derinlikte sıkışan baba ve oğluna ulaşıldı, ancak hayatlarını kaybettikleri tespit edildi. Minik Batu'nun vücudunun tamamının balçıkla kaplı olduğu, babanın ise göğüs hizasına kadar balçığa battığı görüldü. Baba ve oğlunun cansız bedenleri önce Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ön inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

2 TUTUKLAMA

Kaçak olduğu belirlenen sondaj kuyusunun yaklaşık 6 ay önce sitedeki zeytin ağaçlarını sulamak için açıldığı ancak su çıkmadığı öğrenildi. Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgili site yöneticisi Hamza Akiş ile sondaj firması sorumlusu Vasfi Çakır, gözaltına alındı. Dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen site yöneticisi Akiş ile firma sorumlusu Çakır, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firmanın, sondaj kuyusunu açıp, yönetime teslim etmesine rağmen üstünün kapatılmadığı tespit edildi.

SONDAJ KUYUSU OLAYIN ARDINDAN KAPATILDI

Aytuğ Demir'in ise babası Mehmet Demir'in de oturduğu siteye 2 ay önce taşındığı öğrenilirken, çiftin 15 Haziran 2020'de evlendiği Batu'nun ise ilk çocukları olduğu öğrenildi. Baba ve oğlunun ölümünden geriye, olay yerinde çekilen Batu'nun bisikleti ve Aytuğ Demir'in ayakkabısının yer aldığı fotoğraf kaldı.

Öte yandan kuyu olayın ardından kapatıldı.

BABA VE OĞUL YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından baba Aytuğ Demir ile oğlu Batu Demir'in cenazeleri aile yakınları tarafından alınarak Salihli'ye getirildi. Baba ve oğlu için, bugün ikindide Hamidiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Palabıyık, Aytuğ Demir'in eşi Yağmur Demir, babası Mehmet Demir, kayınpederi Metin Onay, babaannesi Figen Demir ve anneannesi Yasemin Onay ve Demir Ailesi'nin diğer yakınları katıldı. Törende, eşi ve oğlunu kaybeden Yağmur Demir ayakta durmakta güçlük çekti. Demir, tekerlekli sandalyeye oturtuldu. Hayatını kaybeden baba-oğulun gözyaşları içindeki yakınlarını komşuları ve diğer yakınları teselli etmeye çalıştı. Kılınan namazı ardından baba-oğulun cenazeleri Karaağaç Mezarlığı'na götürülüp, yan yana toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞANEmre SAÇLI

2023-01-07 18:23:32



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