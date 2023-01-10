Manisa FK gurbet yollarına düşecek



MANİSA, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de devre arasına 28 puanla 9'uncu sırada giren Manisa Futbol Kulübü, ikinci yarının ilk 4 maçında 3 kez deplasmana gidecek. Bu hafta Dyorex Boluspor'a konuk olacak siyah-beyazlılar ertesi haftayı bay geçirecek. Manisa FK, 22'nci haftada Altaş Denizlispor'la deplasmanda karşı karşıya gelip daha sonra evinde Yılport Samsunspor'la kozlarını paylaşacak. Manisa FK, 24'üncü haftada ise bu kez Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak. Teknik direktör Levent Eriş, fikstürün zorlu olduğunu ifade ederek, "4 maçımızın 3'ünü dışarıda oynayacağız. Ancak ben takımıma inanıyorum. Şartlar ne olursa olsun yukarılara tırmanacağız. Hedefimiz ilk 7 içinde yer almaksa bizim için iç ya da dış saha farketmiyor" yorumunu yaptı. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-01-10 11:06:48



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