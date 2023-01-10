Manisa FK gurbet yollarına düşecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa FK gurbet yollarına düşecek

DHA

Manisa FK gurbet yollarına düşecek


MANİSA, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de devre arasına 28 puanla 9'uncu sırada giren Manisa Futbol Kulübü, ikinci yarının ilk 4 maçında 3 kez deplasmana gidecek. Bu hafta Dyorex Boluspor'a konuk olacak siyah-beyazlılar ertesi haftayı bay geçirecek. Manisa FK, 22'nci haftada Altaş Denizlispor'la deplasmanda karşı karşıya gelip daha sonra evinde Yılport Samsunspor'la kozlarını paylaşacak. Manisa FK, 24'üncü haftada ise bu kez Yeni Malatyaspor deplasmanına çıkacak. Teknik direktör Levent Eriş, fikstürün zorlu olduğunu ifade ederek, "4 maçımızın 3'ünü dışarıda oynayacağız. Ancak ben takımıma inanıyorum. Şartlar ne olursa olsun yukarılara tırmanacağız. Hedefimiz ilk 7 içinde yer almaksa bizim için iç ya da dış saha farketmiyor" yorumunu yaptı.  DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2023-01-10 11:06:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Salihli'de bir kuyuda daha petrol izine rastlandı
YEREL HABERLER Salihli'de bir kuyuda daha petrol izine rastlandı
Yunusemre Belediyesi Gençlik Merkezi’nin temeli törenle atıldı
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyesi Gençlik Merkezi’nin temeli ...
Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı ...
Manisa'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Manisa'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
(Görüntülü) MANİSA&#039;DA TIR&#039;LA ÇARPIŞAN OTOMOBİLDEKİ AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MANİSA'DA TIR'LA ÇARPIŞAN ...
TIR'la çarpışan otomobildeki çift ile kızları öldü, oğulları ağır yaralandı
YEREL HABERLER TIR'la çarpışan otomobildeki çift ile kızları öldü, ...
Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı
YEREL HABERLER Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu: 13 gözaltı
(Görüntülü) TIR&#039;IN ÇARPTIĞI OTOMOBİLDE ÖLEN ABLA-KARDEŞ TOPRAĞA VERİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) TIR'IN ÇARPTIĞI OTOMOBİLDE ÖLEN ...
TIR'ın çarptığı otomobilde ölen abla-kardeş toprağa verildi
YEREL HABERLER TIR'ın çarptığı otomobilde ölen abla-kardeş toprağa ...
Manisa'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 13 gözaltı
YEREL HABERLER Manisa'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik ...
Manisalı şehidin adı mezun olduğu okulda yaşayacak
YEREL HABERLER Manisalı şehidin adı mezun olduğu okulda yaşayacak
Manisa'daki trafik kazasında ölen anne, baba ve kızının cenazesi defnedildi
YEREL HABERLER Manisa'daki trafik kazasında ölen anne, baba ve ...
Manisa'daki 2 kişinin öldüğü trafik kazasında yaralanan çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Manisa'daki 2 kişinin öldüğü trafik kazasında ...
Manisa'da elektrikli battaniyenin alev almasıyla bir ev yandı
YEREL HABERLER Manisa'da elektrikli battaniyenin alev almasıyla bir ...
Manisa'da tırla çarpışan otomobildeki çift öldü, 2 kişi ağır yaralandı
YEREL HABERLER Manisa'da tırla çarpışan otomobildeki çift öldü, 2 ...
Manisa FK'da Grezda resmen gitti
YEREL HABERLER Manisa FK'da Grezda resmen gitti
(Görüntülü) KULA GENÇLİK KAMPI&#039;NDA ÖĞRENCİLERDEN BAKAN KASAPOĞLU&#039;NA TEŞEKKÜR MESAJI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KULA GENÇLİK KAMPI'NDA ÖĞRENCİLERDEN ...
Manisa'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı
YEREL HABERLER Manisa'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.