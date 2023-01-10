Manisa'da rüzgarın uçurduğu çatı iki ev ve park halindeki otomobile zarar verdi



Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)MANİSA'da öğle saatlerinde etkisini artıran kuvvetli rüzgar nedeniyle 3 katlı bir binanın çatısı sokağa uçtu. Şans eseri sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, çatının çarptığı iki bina ile park halindeki bir otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Manisa'da öğle saatlerinde etkisini artıran rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kuvvetli rüzgar nedeniyle Şehzadeler ilçesi Akpınar Mahallesi 236 Sokak'taki 3 katlı bir binanın çatısı uçtu. Uçan çatı, yandaki iki apartmana çarptıktan sonra sokağa düştü. Binalarda oturan yaklaşık 20 kişi, çıkan gürültüyle panik halinde sokağa çıktı. Olay sırasında şans eseri sokakta kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Uçan çatının çarptığı 2 bina ile park halindeki bir otomobilde maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri uçan çatıyı kaldırdı.

Çatısı uçan binanın 3'üncü katında oturan Sebahattin Yıldız (52), "Hava rüzgarlıydı. Üst kata çıkarak kapıları kapattım. O sırada kuvvetli rüzgar çatımızı uçurdu. Büyük bir gürültü duydum. İlk anda bir otomobilin bir evin duvarına çarptığını düşündüm. Aşağıya indiğimde çatının uçtuğunu gördüm. Yaralı yok. Allah'tan sokakta o an kimse yoktu. Komşularımızın evleri zarar gördü" dedi.

Uçan çatının çarptığı bina sakinlerinden Mehmet Emin, "Evdeydim. Evin üstünden bir gürültü geldi. Deprem mi oldu diye düşündüm. Dışarı baktığımda bir çatının, evimin üstünden düştüğünü gördüm. Önce bizim çatı olduğunu düşündüm. Aşağıya inip baktığımda komşu binanın çatısı olduğunu fark ettim. Evimde sadece zarar var. Bizi, Allah korudu" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2023-01-10 18:48:54



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