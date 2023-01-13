Kayıp Alzheimer hastası emekli öğretmen için arama çalışması başlatıldı

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Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, sabah saatlerinde evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Alzheimer hastası emekli öğretmen Sabri Yaman (73) için arama çalışması başlatıldı.

Kula ilçesi 120 Evler'deki evinden saat 10.00 sıralarında ayrılan Alzheimer hastası emekli öğretmen Sabri Yaman'dan akşam saatlerine kadar haber alınamaması üzerine yakınlarının ihbarı üzerine polis ve vatandaşların desteği ile arama çalışması başlatıldı. Öğretmen kadrolarının da destek verdiği arama çalışmalarında şu ana kadar herhangi bir ize rastlanamadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2023-01-13 01:30:18



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