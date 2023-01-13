Manisa FK ikinci yarıya Bolu'da başlayacak

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MANİSA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun ilk yarısını 28 puanla 9'uncu sırada tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, yarın 30 puanla 8'inci basamakta yer alan Boluspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bolu Atatürk Stadı'nda Emre Kargın'ın yöneteceği müsabaka saat 13b30'da başlayacak.

Manisa FK'da sakatlığı süren orta saha kaptan Nizamettin müsabakada forma giyemeyecek. Teknik direktör Levent Eriş, iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini söyledi. Boluspor'un Play-Off yolunda önemli rakiplerinden biri olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, "Sezonun ikinci yarısı son derece kritik ve zorlu geçecek. Boluspor deplasmanından 3 puanla dönmek istiyoruz" dedi.

HEDEF JUNIOR FERNANDES

Transfer çalışmalarını sürdüren Manisa Futbol Kulübü, bir dönem Süper Lig'de Alanyaspor ve Medipol Başakşehir formalarını giyen Junior Fernandes'e talip oldu. Son olarak ülkesi Şili'de Universidad Chile takımında görev yapan 34 yaşındaki futbolcunun Manisa'ya gelip sağlık kontrollerinden geçeceği ve bir aksilik yaşanmazsa sezonun ikinci yarısında siyah-beyaz formayı terleteceği bildirildi.

DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-01-13 11:06:11



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