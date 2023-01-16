Manisa BŞB umutlandı

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MANİSA, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde aylardır düşme hattından kurtulamayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, antrenör Hakan Demir yönetiminde son maçlarda gösterdiği çıkışla kurtuluş umutlarını artırdı. Dev rakibi Galatasaray NEF'i evinde 85-72 yenerek son 3 maçta 2'nci galibiyetini alan Manisa temsilcisi, sezonun ilk yarısını 15 haftada 4 galibiyetle tamamladı. Yeşil-beyazlılar, ikinci yarı öncesi kurtuluş hattıyla arasındaki farkı tek galibiyete indirdi.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-01-16 10:38:02



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