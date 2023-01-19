Öğrencilerden sürücülere can dostları için 'Kaputa vur' çağrısı



Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde bir grup ilkokul öğrencisi, motoru sıcak araçların kaputlarına sığınan sokak hayvanlarının ölmemesi için 'Kaputa vur' yazılı renkli görseller hazırlayıp, camlarına yapıştırarak sürücülere çağrı yaptı.

Mehmet Suphi Egemen İlkokulu 4'üncü sınıf öğretmeni Serpil Keskin'in (44) verdiği ödev, öğrencilerce farkındalık projesine dönüştürüldü. Öğrenciler, soğuk havalarda motoru sıcak araç kaputlarına sığınan sokak hayvanlarının ölmemesi için 'Kaputa vur' yazılı renkli görseller hazırlayarak park halindeki araçların camlarına yapıştırdı. Öğrencilerin bu çağrısı, sürücülerce de destek gördü.

4'üncü sınıf öğrencisi Zeynep Nisa Kılım (11), "Hayvanları korumak için proje hazırlıyoruz. Soğuk havalarda hayvanlar ısınmak için araçların çamurluk ya da motor kaputlarının altına sığınıyor. Sürücüler kaputlara vurmadan araçlarını çalıştırıp, hareket ettiklerinde hayvanlar zarar görebiliyor. Bunun için bir etkinlik hazırlamak istedik. Bu şekilde dövizler hazırlayarak, araçların ön camlarına koyduk" dedi.

Ömer Efe Özel (11) ise "Hayvanları çok sevdiğimiz için dövizler hazırladık. Bunları araçların ön taraflarına koyduk. Proje ile sürücülerin araçlarını çalıştırmadan kaputa vurmasını sağlamak istiyoruz. Çünkü kaputun içerisinde hayvanlar olabiliyor. Kaputa vurmadan araçların çalışması halinde maalesef hayvanlar zarar görebiliyor. Bunun önüne geçmek istedik. Hayvanlara karşı duyarlı olalım" diye konuştu.

Otomobiline bindiği sırada öğrencilerle karşılaşıp, 'Kaputa vur' uyarısı alan Mehmet Çoban (35), kaputa vurarak aracına geçti. Çoban, "Kediler için yapılan proje çok güzel. Bir sürücü olarak buradan uyarıyorum. Kaputa vurmadan araçlarımıza binmeyelim. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını istiyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2023-01-19 09:48:19



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