Akhisarspor - Bursa Yıldırımspor: 0-1

AKHİSAR, (DHA)STAT: Spor Toto Akhisar
HAKEMLER: Esad Sadık Demirtaş, Ahmet Bingöl, Mustafa Kırbaş
AKHİSARSPOR: Batuhan Semih, Turhan, Recep (Dk. 90 Mustafa), Enes, Serkan Sefil (Dk. 75 Efe), Salih (Dk. 81 Bora), Halil İbrahim (Dk. 46 Yiğit), Yusuf, Oğuzcan, Orçun
BURSA YILDIRIMSPOR: Orhan Ahmet, Osman, Emirhan, Mehmet (Dk. 69 Burak), Fatih (Dk. 86 Mustafa Arda), Erdal (Dk. 46 Eren), Hüseyin Furkan (Dk. 70 Serhat), Doğanay, Doğukan, Hakan (Dk. 69 Kerem)
GOLLER: Dk. 71 Kerem (Bursa Yıldırımspor)
SARI KARTLAR: Yusuf, Serkan Sefil, Recep, Orçun (Akhisarspor), Ahmet, Emirhan (Bursa Yıldırımspor)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Akhisarspor evinde Bursa Yıldırımspor'a 1-0 yenilerek umut tüketti. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 71'inci dakikasında Kerem, Bursa Yıldırımspor'a galibiyeti getiren golü kaydetti. Akhisarspor bu sonuçla 14 puanda kalırken, Bursa Yıldırımspor ise 23 puana yükseldi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR
2023-01-21 16:05:44
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