Manisa Büyükşehir Belediyespor - Pınar Karşıyaka: 80-76

Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)-SALON: Muradiye
HAKEMLER: Serkan Emlek, Çağrı Hekimoğlu, Berk Kurtulmuş
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Anosike 14, Roberson 5, Gani 6, Cruz 20, Williams 6, Şav 15, Ogün, Mustafa, Tarrant 14
PINAR KARŞIYAKA: Brown 8, McCollum 15, Berkan 3, Akyazılı, Deniz Kılıçlı 1, Efe, Kuzmınskas 17, Angola 20, Delgado 12, Mert
1'İNCİ PERİYOT: 18-24
İLK YARI: 43-41
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-61
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında kümede kalma mücadelesi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor evinde ağırladığı Pınar Karşıyaka'yı 80-76 mağlup etti.
Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmada ilk periyotta 18-24 geriye düşen ev sahibi ekip, baskılı oyunuyla 2'nci periyodu 43-41 önde tamamladı. Çekişmeli geçen 3'üncü periyot 62-61 tamamlanırken, maç 80-76 Manisa Büyükşehir Belediyespor'un galibiyetiyle sona erdi. Ev sahibi ekipte Cruz, konuk takımda ise Angola 20'şer sayıyla en skorer isimler oldu. Bu sonuçla Galatasaray'ın ardından Karşıyaka'yı yenerek son sıradan kurtulan Manisa ekibi toplamda 5'inci galibiyetini aldı. Karşıyaka ise 11 galibiyette kaldı.
DHA-Spor Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2023-01-21 18:05:07
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