Manisa FK, Ömer'i yine kiraladı

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MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Denizlispor maçına odaklanan Manisa Futbol Kulübü, genç oyuncusu Ömer Faruk Çalışkan'ı tecrübe kazanması için bir kez daha kiralık olarak başka bir kulübe gönderdi.

Siyah-beyazlılar, sezon başında 3'üncü Lig takımı Darıca Gençlerbirliği'nde kiralık oynayan 23 yaşındaki forvet arkasını bu defa, 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son sırada yer alan Pazarspor'a yolladı. Darıca'da 15 lig maçında görev alıp 2 gol kaydeden Ömer, Pazarspor formasıyla ilk maçına İskenderunspor karşısında çıktı.DHA-Spor Türkiye-Manisa

2023-01-24 10:46:08



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