Manisa potada Beşiktaş önünde

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MANİSA, (DHA) Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 2 maçında Galatasaray Nef ve Pınar Karşıyaka'yı mağlup etmesine rağmen düşme hattından kurtulamayan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda Beşiktaş Emlakjet ile kozlarını paylaşacak. BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 15.30'da başlayacak. Manisa ekibi ilk yarıda evinde 73-66 yendiği rakibini İstanbul'da da dize getirerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa DHA

2023-01-28 11:39:21



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.