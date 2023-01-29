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TURGUTLU, (DHA)-STAT: Turgutlu 7 Eylül

HAKEMLER: Hakan Aktaş, Tansu Doğan Yılmaz, Hakan Dursun

TURGUTLUSPOR: Yunus Koray Tekin (Dk. 86 Ekrem), Muhammed Ebrar, Serhat, Abdullah Telli (Dk. 56 Anıl), Mustafa Emirhan, Tolga (Dk. 86 Ahmet), Yiğit Utku, Mert Polat (Dk. 78 Mustafa Köroğlu), Berkay, Okan

ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK: Oğuz Ahmet, Enes (Dk. 72 Tuğkan), Hakan (Dk. 72 Batuhan Kurt), İshak, Mehmet Tayfun, Mehmet Erdem (Dk. 90+2 Mehmet Yıldızaç), Eyüp, Halil İbrahim (Dk. 59 Mustafa Yılmaz), Batuhan Süer, Mustafa Tahir (Dk. 90+2 Çağtay)

GOLLER: Dk. 11 Ahmet, Dk. 27 ve Dk. 90 Mustafa Tahir (Iğdır FK), Dk. 32 Mustafa Emirhan (Turgutluspor)

KIRMIZI KART: Dk. 70 Serhat (Turgutluspor)

SARI KARTLAR: Okan, Muhammed Ebrar (Turgutluspor), Hakan, Enes (Iğdır FK)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 20'nci hafta mücadelesinde Turgutluspor evinde ağırladığı Alagöz Holding Iğdır FK'ya 3-1 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini 11'inci dakikada Ahmet, 27'nci ve 90'ıncı dakikalarda Mustafa Tahir atarken, Turgutlu ekibinin tek golünü 32'nci dakikada Mustafa Emirhan kaydetti. Bu sonuçla Turgutluspor 23 puanda kalırken, Iğdır temsilcisi 38 puana ulaştı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU

2023-01-29 15:58:38



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