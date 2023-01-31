Manisa FK'da Eriş yerine Koşukavak

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MANİSA, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de 20 maçta 7 galibiyet, 8 beraberlik, 5 yenilgiyle Play-Off hedefinin uzağında kalınca kulübe önceki yıllarda şampiyonluk yaşatan teknik direktör Levent Eriş'le yollarını ayıran Manisa Futbol Kulübü, aynı gün Yalçın Koşukavak'la söz kesti. Kalecilik yıllarının ardından teknik direktörlük kariyerinde Karacabey Belediyespor, Altay, İstanbulspor, Bursaspor ile Süper Lig'de Gaziantep FK, Denizlispor ve Kayserispor'u çalıştıran 50 yaşındaki Koşukavak, sözleşme imzalayıp işbaşı yapacak. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-01-31 10:50:26



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